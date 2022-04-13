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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-13T07:25:47+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 147900 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147700 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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