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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-12T07:32:53+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراق بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147925 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 147900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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