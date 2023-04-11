ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 144250 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح امس الاثنين 144100 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 143250 دينارا .

وفي اربيل، سجل سعر الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار، وسعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار