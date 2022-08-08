ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار ببغداد وانخفاضها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم 148550 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار صباح يوم امس الاحد 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار في بورصة اربيل انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر البيع 148700 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148600 دينار.