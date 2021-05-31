ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار ببغداد واستقراره في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار التي سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاحد.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 148750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقراراً إذ بلغ سعر البيع 149200 ألف دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 149000 الف دينار لكل مائة دولار أمريكي.