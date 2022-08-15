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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-15T07:08:27+0000
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار ببغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ  148550 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت اسعار الدولار ليوم امس الاحد 148525 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  149000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 148000 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148550 دينارا، وسعر الشراء  148450 دينارا لكل 100 دولار.

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