ارتفاع طفيف بأسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام المتوسط بشكل طفيف، يوم الاثنين، برغم من انخفاض طفيف بأسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 7 سنتات ليصل الى 77.87 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 7 سنتات ليصل الى 81.17 دولارا.

وانخفضت اسعار النفط العالمي لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة بعد أن أنهى النفط الأسبوع منخفضا بنسبة تتراوح من اثنين إلى ثلاثة بالمئة وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.