ارتفاع طفيف بأسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والخفيف، يوم الأربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.78 دولارا ليصل الثقيل او ما يعادل 2.38% ليصل الى 76.51 دولارا، كما ارتفعت اسعار خام البصرة المتوسط 1.68 دولار او ما يعادل 2.16% ليصل الى 79.56 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط، مع تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم .

وتتأثر أسعار البصرة بالخامات المركزية من برنت والامريكي وخام دبي وعمان، ويباع الخام العراقي لأسيا وفقا لأسعار دبي وعمان، ويباع لأوروبا وفقا لأسعار برنت، ويباع لأمريكا وفقا لحساب اسعار الخام الامريكي.