ارتفاع طفيف بأسعار خام البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط" بشكل طفيف، يوم الخميس، برغم من انخفاض أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 85 سنتا ليصل الى 77.65 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 85 سنتا ليصل الى 80.95 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط العالمي بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.