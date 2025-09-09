ارتفاع طفيف بأسعار خام البصرة تزامناً مع صعود النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 7 سنتات بما يعادل 0.11%‎‎ ليصل الى 64.88 دولارا، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 7 سنتات بما يعادل 0.10% ‎ليصل 68.8 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج بما يقل عن توقعات المتعاملين في السوق، في حين استمر دعم الأسعار من جراء المخاوف إزاء تقلص المعروض بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وبلغ سعر خام برنت 66.24 دولارا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 62.50 دولارا.