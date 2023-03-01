ارتفاع طفيف بأسعار خام البصرة
2023-03-01T10:03:02.000000Z
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا .
وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 9 سنتات بما يعادل 0.11% ليصل الى 79.30 دولاراً للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 9 سنتات ايضا بما يعادل 0.12% ليصل الى 73.55 دولارا.
وشهدت أسعار النفط العالمية أمس الثلاثاء ارتفاعا بأكثر من 1% مع خطط روسيا لخفض انتاجها النفطي وانتعاش الصناعات الصينية مما يولد طلبا على النفط الخام.