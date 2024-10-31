ارتفاع طفيف بأسعار خاميّ البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 49 سنتاً ليصل إلى 66.50 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 49 سنتاً ليصل إلى 69.65 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي لتواصل مكاسب اليوم السابق، مدفوعة بالتفاؤل بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة عقب انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين، في حين قدمت تقارير تفيد بأن "أوبك+" قد تؤجل زيادة الإنتاج المخطط لها الدعم.