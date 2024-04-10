ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، يوم الاربعاء ، مع استقرار أسعار النفط العالمي

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 56 سنتا ليصل الى 85.11 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 56 سنتا ليصل الى 89.51 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد يومين متتاليين من الخسائر، إذ أدى الجمود في محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجديد حالة عدم اليقين بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما عوض زيادة أكبر من المتوقع في الخام الأمريكي.