ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة مع صعود النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 5 سنتات بما يعادل 8‎%‎‎ ليصل الى 60.42 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 5 سنتات بما يعادل 8 % ‎ليصل الى 63.37 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي بفعل مخاوف بشأن الإمدادات مع استعداد إيران لرفض مقترح أمريكي بشأن الاتفاق النووي سيكون أساسيا لتخفيف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط الرئيسية ومع تضرر الإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 65.18 دولارًا للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ليصل إلى 62.11 دولارًا للبرميل.