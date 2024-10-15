ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة رغم انخفاض النفط عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 8 سنتات، ليصل الى 74.8 دولاراً، وارتفعت أسعار خام المتوسط 8 سنتات أيضا ليصل إلى 77.9 دولاراً.

وانخفضت اسعار النفط، بعد تقرير إعلامي ذكر أن إسرائيل مستعدة لعدم ضرب أهداف نفطية إيرانية، مما هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات، وبعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.