ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة "الثقيل والمتوسط"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف، يوم الخميس، مع ارتفاع اسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 12 سنتا ليصل الى 73.85 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 12 سنتا ليصل الى 76.40 دولارا .ً

وارتفعت أسعار النفط العالمية إذ طغت المخاوف المستمرة بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على انحسار المخاوف إزاء اضطراب حركة الملاحة مع إعلان بعض شركات الشحن العالمية العودة إلى مسار البحر الأحمر.