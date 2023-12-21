ارتفاع "طفيف" بأسعار خامي البصرة "الثقيل والمتوسط"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط اليوم الخميس، رغم انخفاض أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 16 سنتا ليصل الى 74.17 دولاراً، وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 16 سنتا ليصل الى 76.72 دولاراً.

وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مع تسليط الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، ووسط التهديدات المستمرة بشن هجمات الحوثيين على السفن في أحد أهم الممرات المائية في العالم.