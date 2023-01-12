ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة "الثقيل والخفيف"

2023-01-12T09:37:25.000000Z

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي بشكل طفيف يوم الخميس، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 23 سنتا بما يعادل 0.31% ليصل الى 74.92 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 23 سنتا او ما يعادل 0.33% ليصل الى 69.37 دولارا.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا مع تخفيف الصين ثاني أكبر اقتصاد بالعالم القيود المفروضة على كوفيد -19، فضلا عن توقعات تقلص الإمدادات نتيجة تأثير العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على المشتقات النفطية الروسية في شهر شباط المقبل.

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