ارتفاع طفيف بأسعار خامي البصرة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 0.29 دولار ليصل الى 86.53 دولارا، وارتفع اسعار خام البصرة المتوسط 0.29 دولار ليصل الى 89.58 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط العالمية ، ‏ لتعوض جزءًا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك وعلى تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.