ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع انخفاض المخزون الأمريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بأقل من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.11٪، إلى 79.55 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:13 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 75.40 دولارًا للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم أمس الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل.

وعلى جانب الطلب، ينتظر السوق ليرى الخطوات التي تتخذها الصين لتعزيز النمو بعد أن تعهد كبير المخططين الاقتصاديين أول أمس الثلاثاء بتطبيق سياسات "لاستعادة وتوسيع" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.