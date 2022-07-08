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ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-08T06:56:13+0000
ارتفاع طفيف بأسعار النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المتقلبة يوم الجمعة ، عاكسة الخسائر السابقة حيث أثقلت السوق مخاوف الإمدادات العالمية الشديدة مقابل مخاوف الركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 105.13 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها نحو 4 بالمئة يوم الخميس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 102.76 دولار للبرميل ، بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 4.2٪ في اليوم السابق.

ومع ذلك ، لا يزال كلا العقدين محددين للخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي. تميزت التجارة هذا الأسبوع بعمليات بيع حادة يوم الثلاثاء ، عندما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 8٪ وهوى برنت 9٪.

وكان انخفاض برنت 10.73 دولارات هو ثالث أكبر انخفاض للعقد منذ أن بدأ التداول في العام 1988.

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