ارتفاع طفيف بأسعار النفط بعد الخسائر الحادة جراء توقعات خفض الطلب

شفق نيوز - اربيل

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعدما هبطت بنحو 2% في الجلسة السابقة، تحت ضغط من خفض توقعات الطلب من جانب منظمة "أوبك" والرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي يُتوقع أن تُضعف وتيرة النمو الاقتصادي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.1% إلى 68.75 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.2% إلى 66.70 دولاراً للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول «أوبك» قد خفّضت، في تقريرها لتوقعات النفط العالمية لعام 2025 الصادر أمس الخميس، تقديراتها للطلب العالمي على النفط خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مشيرةً إلى تباطؤ الاستهلاك في الصين.

وتوقعت «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي 106.3 ملايين برميل يومياً في عام 2026، مقابل 108 ملايين برميل يومياً في تقديراتها السابقة للعام الماضي.

من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا، تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس آب. كما أشار إلى أن بلاده تعتزم تطبيق رسوم موحّدة بنسبة 15% أو 20% على معظم الشركاء التجاريين الآخرين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية الأوروبية تدرس اقتراحاً بفرض سقف سعري متحرّك على صادرات النفط الروسي ضمن حزمة عقوبات جديدة، وذلك بعد أن فقد السقف الحالي فعاليته نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق.