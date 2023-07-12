ارتفاع طفيف بأسعار النفط بدعم من خفض الإنتاج

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب في الدول النامية وخفض أكبر مصدري النفط في العالم الإمدادات مخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 79.58 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0305 بتوقيت غرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا إلى 75.01 دولارا.

وفي الجلسة السابقة، ارتفع النفط بنحو اثنين بالمئة مدعوما بهبوط الدولار وتوقعات بزيادة الطلب العالمي على الخام.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار حالة شح المعروض، التي تشهدها السوق حاليا، في النصف الثاني من 2023، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات المعلنة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك من قبل كبار المصدرين السعودية وروسيا.

في الوقت نفسه، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء أن يتجاوز الطلبُ العرضَ بمقدار 100 ألف برميل يوميا في 2023 وبواقع 200 ألف في 2024.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، الأربعاء، بحثا عن دلائل على توقعات أسعار الفائدة، والتي يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.