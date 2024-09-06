ارتفاع طفيف بأسعار النفط

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط تقييم المستثمرين لسحب كبير من مخزونات الخام الأميركية وإرجاء زيادات إنتاج تحالف أوبك+، وذلك في ظل بيانات توظيف أميركية متباينة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 72.88 دولارا بحلول الساعة 0010 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 69.37 دولارا.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد لوكالة رويترز: "ارتفعت أسعار النفط الخام قليلا بعدما محت المؤشرات التي تدفع في اتجاه صعودي أثر المؤشرات الهبوطية التي سيطرت على السوق في الأيام الماضية"، مضيفا أن ضعف الدولار يدعم أيضا أسعار السلع الأولية.

وانخفض خام برنت سنتا واحدا عند التسوية أمس الخميس إلى أدنى مستوى إغلاق منذ يونيو 2023 وهبط خام غرب تكساس خمسة سنتات إلى أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر 2023 بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية نزلت إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 6.9 ملايين برميل إلى 418.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بهبوط قدره 993 ألف برميل.

وتلقت الأسعار دعما من إعلان تحالف أوبك+ أمس الخميس اتفاق الدول الأعضاء على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر ونوفمبر. وأضاف أنه قد يعلق تنفيذ الزيادة لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر.

وقدمت أحدث البيانات الاقتصادية الأميركية بعض الارتياح بشأن متانة الاقتصاد لسوقٍ تبحث عن مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وألقت الإشارات المتضاربة من مؤشرات سوق العمل بظلالها على الدولار الذي استقر قرب أدنى مستوى في أسبوع قبل بيانات وظائف مهمة من المقرر صدورها في وقت لاحق الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.