ارتفاع طفيف بأسعار الذهب والفضة تقفز فوق 60 دولاراً

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف ،يوم الأربعاء مع استعداد المستثمرين لتحليل توجيهات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اليوم الذي من المتوقع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة، بينما واصلت الفضة دفع مسارها القياسي فوق 60 دولارًا للأونصة.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 4215.61 دولارًا للأونصة، وذلك بحلول الساعة الـ 03:09 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في فبراير بنسبة 0.2% لتصل إلى 4244.70 دولارًا للأونصة.

ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6% ليصل إلى 61.06 دولارًا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 61.46 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وقد عزز هذا الارتفاع من أدائه يوم الثلاثاء الذي تجاوز فيه مستوى 60 دولارًا، مدفوعًا بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي.

قال برايان لان، المدير الإداري لشركة GoldSilver Central: "ما نشهده في سوق الذهب الفوري ليس تغييراً كبيراً، فهو لا يزال ضمن نطاق محدد، والناس ينظرون فقط إلى أسعار الفائدة التي سيصدرها الاحتياطي الفيدرالي الليلة، وما إذا كانت ستكون هناك أخبار أخرى (بشأن مسار السياسة النقدية)".

يختتم اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) الذي يستمر يومين بقرار بشأن سعر الفائدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لباول في تمام الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش. ويتوقع المستثمرون حاليًا احتمالًا بنسبة 88.6% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض وأحد أبرز المرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء إن هناك "مجالاً واسعاً" لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة ، لكنه أشار إلى أن ارتفاع التضخم قد يغير هذه التوقعات.

تميل الأصول غير المدرة للدخل مثل الذهب إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

شهدت أسعار الفضة دعماً من انخفاض المخزونات العالمية، وارتفاع الطلب، وتوقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف أسعار الفائدة، فضلاً عن إضافتها مؤخراً إلى قائمة المعادن الحيوية الأمريكية.

وفي أماكن أخرى، انخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1669.70 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1503.26 دولارًا.