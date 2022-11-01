ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (1 تشرين الثاني 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 334 الف دينار، وسعر الشراء 330 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاثنين 332 الف دينار للمثقال.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 304 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 300 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 الفاً و315 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 390 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 350 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 295 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات)