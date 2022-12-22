ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقراره بكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (22 كانون الأول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 384 الف دينار، وسعر الشراء 380 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 383 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا طفيفا ايضا عند 354 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 440 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 405 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 390 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 335 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).