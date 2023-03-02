ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (2 آذار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 398 الف دينار، وسعر الشراء 394 الف دينار، فيما كانت اسعار الذهب ليوم امس الاربعاء 396 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا طفيفا ايضا عند 368 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 364 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 445 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).