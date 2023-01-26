ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (26 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 433 الف دينار، وسعر الشراء 429 الف دينار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 430 الف دينار للمثقال .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 403 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 399 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 ألف و 410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 505 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 465 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).