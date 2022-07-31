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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-31T08:53:09+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في أسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بغداد بشكل طفيف، اليوم الأحد، (31 تموز 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 364 الف دينار، وسعر الشراء 360 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس السبت 363 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 324 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 320 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

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