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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-27T09:20:19+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، (27 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 377 ألف دينار، وسعر الشراء 373 ألفا، فيما كانت أسعار البيع ليوم امس الاحد 376 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 337 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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