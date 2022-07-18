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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-18T10:02:37+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 352 الف دينار، وسعر شراء 348 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاحد 347 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 الاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الفاً و 320 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 

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