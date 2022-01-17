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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-17T08:51:05+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي بشكل طفيف يوم الاثنين في الأسواق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 374 الف دينار، و سعر شراء 370 الفاً، فيما سجل سعر الذهب ليوم امس الاحد 373 الف دينار للمثقال الواحد .

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 344 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 340 ألفا. 

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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