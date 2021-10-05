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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-05T09:40:23+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الأول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 361 الف دينار، بعد ان سجلت 360 الف دينار يوم امس الاثنين، فيما بلغ سعر الشراء 357 الفاً. 

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 331 الف دينار، بعد ان سجل 330 الف دينار يوم الخميس الماضي، في حين بلغ سعر الشراء 327 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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