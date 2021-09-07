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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-07T09:14:19+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء (7 اب 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع 372 الف دينار عراقي للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي، فيما بلغ سعر الشراء 367 الفاً.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 342 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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