سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-18T07:53:33+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (18 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 383 الف دينار، وسعر الشراء 379 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 382 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 353 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 349 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

لليوم الثالث.. أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

Date: 2021-09-20 08:07:01
لليوم الثالث.. أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

Date: 2021-09-23 08:44:40
أسعار الذهب تتراجع في السوق العراقية

انخفاض بأسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

Date: 2021-08-02 09:23:33
انخفاض بأسعار الذهب "المحلي والأجنبي" في الاسواق العراقية

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

Date: 2021-04-15 08:58:21
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-08-16 08:38:16
ارتفاع يطرأ على أسعار الذهب في السوق العراقية

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

Date: 2021-07-08 06:30:31
الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

انخفاض أسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-16 08:24:01
انخفاض أسعار الذهب في السوق العراقية

أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-25 08:06:45
أسعار الذهب تستقر في الاسواق العراقية