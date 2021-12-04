ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ سجلت أسواق الذهب العراقية، يوم السبت، ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر الاجنبي والعراقي بشكل طفيف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 366 الف دينار، وسعر الشراء 362 الفاً، فيما كان سعر البيع للمثقال الواحد ليوم أمس الأول الخميس 365 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 336 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).