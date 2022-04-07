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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-07T09:26:47+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الخميس، (7 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 394 الف دينار، وسعر الشراء 390 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس الاربعاء 397 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 354 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 ألف دينار  و 405 آلاف فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 ألفاً و365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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