سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-04T09:17:15+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، (4 نيسان 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 394 الف دينار، وسعر الشراء 390 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم امس الاحد 393 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 354 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار  و405 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

ارتفاع مستمر في أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-06 08:10:31
ارتفاع مستمر في أسعار الذهب في الاسواق العراقية

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-14 09:29:08
لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الاسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-02-25 08:19:46
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

الذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

Date: 2022-03-16 06:28:30
الذهب ينخفض مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

Date: 2021-10-21 08:37:09
أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

Date: 2021-09-07 09:14:19
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في السوق العراقية

ارتفاع طفيف باسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-25 09:16:15
ارتفاع طفيف باسعار الذهب في الاسواق العراقية

المعدن الاصفر يتراجع مع صعود العملة الخضراء

Date: 2020-09-17 08:51:31
المعدن الاصفر يتراجع مع صعود العملة الخضراء