ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف، اليوم الاثنين (21 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 393 الف دينار، وسعر شراء 389 الفاً، وذلك بعد أن سجلت اسعار البيع ليوم امس الاحد 393 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 353 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 349 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و405 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).