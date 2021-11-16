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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-16T09:20:53+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف ، اليوم الثلاثاء (16 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 384 الف دينار، و سعر الشراء 380 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 383 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا طفيفا ايضا عند 354 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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