ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في اسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، (25 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 430 الف دينار، وسعر الشراء 426 الف دينار، فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 427 الف دينار للمثقال .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 400 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 396 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف و 410 آلاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 505 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 465 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 445 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 380 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).