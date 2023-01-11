ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في اسواق بغداد و إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان بشكل طفيف، اليوم الاربعاء، (11 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 418 الف دينار، وسعر الشراء 414 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 417 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 388 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 384 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 481 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 362 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).