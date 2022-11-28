ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في اسواق بغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، يوم الاثنين، فيما استقر في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 363 الف دينار، وسعر الشراء 359 الفاً، فيما كانت اسعار بيع المثقال الواحد عيار 21 ليوم امس الاحد 362 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 333 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 329 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و340 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 370 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 315 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.