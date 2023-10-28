ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت ، (28 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 406 آلاف دينار، وسعر الشراء 402 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 376 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 372 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 515 الف دينار ، وسجل عيار 21 بيع 455 الف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.