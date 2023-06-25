ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 147100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح يوم امس السبت 146900 دينار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار.