ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، بشكل طفيف صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 154750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 154750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154650 ديناراً مقابل 100.