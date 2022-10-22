سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-22T14:25:06+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم السبت، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف 146875 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت اسعار البيع صباح هذا اليوم 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع  147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

related

بورصة بغداد تغلق على انخفاض في أسعار صرف الدولار 

Date: 2022-09-29 12:49:39
بورصة بغداد تغلق على انخفاض في أسعار صرف الدولار 

انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-10-10 13:01:27
انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

بورصة بغداد تغلق على انخفاض طفيف بأسعار الدولار

Date: 2022-10-20 13:15:10
بورصة بغداد تغلق على انخفاض طفيف بأسعار الدولار

الدولار يغلق على انخفاض في اسواق بغداد

Date: 2021-12-01 14:00:30
الدولار يغلق على انخفاض في اسواق بغداد

انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-04-20 14:43:05
انخفاض اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-07-27 14:35:46
استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

Date: 2022-09-28 14:18:11
استقرار اسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

الدولار ينخفض مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد

Date: 2021-07-05 15:20:47
الدولار ينخفض مع اغلاق البورصة في اسواق بغداد