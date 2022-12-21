ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت صباح اليوم 151400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 151350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 150750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.