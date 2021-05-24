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ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-24T07:11:36+0000
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية في بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 148850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 148800 دينار عراقي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 148900 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 148500 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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